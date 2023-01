Grippe aviaire : 4,6 millions de volailles abattues depuis août, la flambée épidémique continue

Des animaux ont été envoyés à l'abattoir de manière anticipée pour éviter qu'ils ne soient infectés et donc perdus pour la consommation humaine. Les éleveurs doivent aussi attendre avant d'accueillir de nouveaux poussins et canetons. En Vendée, "il reste très peu de canards, poulets et dindes", a déclaré à l'AFP Christian Drouin, un éleveur qui ne produit plus aucun poulet depuis fin septembre.