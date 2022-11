VIDÉO - Grippe aviaire : "On est très inquiets", la filière volaille sur la paille

Les producteurs de volailles voient le scénario de l’an dernier se répéter. Beaucoup ont jeté l’éponge et toute la filière est impactée. Pour Sophie Grolière, grossiste, la décision d’enfermer les volailles est un très mauvais signe. "Je pense qu’il nous manque actuellement plus de 30%, surtout le canard, mais tout nous manque de toute manière. Et là, on est à nouveau dans l’incertitude, donc on est très très inquiets pour notre métier et pour toute la filière", déclare-t-elle. Il n’y aucun doute : les produits volaillers seront plus rares en fin d’année et donc plus chers.