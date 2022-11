Grippe aviaire : quelles conséquences dans les rayons ?

Sa ferme existe depuis 1970 et n'a jamais été touchée par la grippe aviaire. Pour ces canards de souche ancienne et rustique, l'activité est réduite au seul éleveur. Malgré cela, il doit subir les décisions qui s'appliquent à la filière, même s'il les juge inadaptées. "Ici, on est sur un modèle où on a six hectares de parc. On a à peu près plus de quinze mètres carrés par animal. Les canards, je pense qu'aujourd'hui ils ont besoin de leur espace et qu'on leur foute la paix et surtout qu'on foute la paix aux éleveurs, qu'on nous laisse travailler", réagit-il.