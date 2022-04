Grisou : se chauffer grâce à la mine

L'homme a créé 110 000 km de galeries dans le bassin minier. Soit deux fois et demie le tour de la terre. Alors, on compte au moins 150 ans de réserve de grisou dans les Hauts-de-France. La matière est extraite automatiquement, compressée puis envoyée dans une canalisation vers Béthune. Dans un bâtiment, depuis plus d'un an, une chaudière flambant neuve alimente en chaleur 1 700 logements sociaux de la ville.