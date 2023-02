VIDÉO - Guadeloupe : comment l'archipel s'adapte à l'érosion du littoral

L'érosion, un phénomène inexorable. Chaque année, la mer grignote quelques centimètres de côtes. Cela endommage et fragilise de nombreuses maisons en bord de mer. D’ici 2100, on estime même que 20% du littoral sera grignoté par l’océan, menaçant ainsi près de 50.000 habitations. Cette menace touche des logements en Normandie, en Bretagne, ou encore en Corse. Dans tous ses secteurs, la question de la relocalisation se pose. Il faut convaincre et dédommager des familles pour qu'elles déménagent à l'abri.

En Guadeloupe, c'est déjà une réalité. À Petit-Bourg, plus vaste commune de l'île, l'agent immobilier Rony Saint-Charles gère des biens sur la bande littorale. À certains endroits, la côte est dans un bien piteux état. "L'érosion du talus fait que petit à petit les bâtis n'ont plus de support et que de manière soudaine quelqu'un peut entendre dans la nuit qu'une partie du bâtiment tombe soudainement. C'est ça le danger", explique l'agent dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de l'article.