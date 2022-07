Pourquoi les guêpes sont si nombreuses cette année ?

Partout dans le pays, les insectes nous envahissent, car la mortalité a été faible cet hiver. "Les conditions météorologiques ont été favorables pour les guêpes, puisqu'elles se sont toutes endormies au même moment pour l'hibernation. Il n'y a pas eu de mort entre l'hiver et le printemps", explique Faruk Eryilmaz, désinsectiseur. En plus de l’intervention, la prévention est une mission importante pour éviter les accidents. Un nid met environ un mois à se former. Il est donc urgent d’intervenir dès le départ, quand on remarque des allées et venues d’insectes chez soi. Mais ne le faites pas seul, vous pourriez commettre l’erreur à ne pas faire.