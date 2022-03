Guerre : comment en parler aux enfants ?

Il faut aussi les éloigner le plus possible des écrans et des vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Pour Manuella Billard, professeur d'Histoire-Géographie, il y a urgence. Elle conseille de rassurer les enfants tout en leur donnant les clés pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Dans ce collège Charles De Foucauld à Brest (Finistère), où elle enseigne, le cours s'est alors transformé en séances d'échanges autour de l'Ukraine. Cette initiative devrait s'étendre à tous les établissements scolaires. Des outils sont déjà mis à la disposition des professeurs par l'Éducation nationale.