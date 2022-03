Ukraine : la générosité exceptionnelle d'une commune auvergnate

La solidarité dépasse parfois toutes les espérances. Dans un restaurant du centre-ville de Châtel-Guyon, petite ville du Puy-de-Dôme, Anastasia ne réalise toujours pas l'ampleur de l'élan de solidarité pour son pays. Cette Ukrainienne, installée dans la commune depuis quelques années, n'aurait jamais imaginé recevoir autant de dons de la part d'inconnus. Dans la salle, des dizaines et des dizaines de cartons s'accumulent.

La famille d'Anastasia préfère rester en Ukraine. Elle leur a donc envoyé des vidéos et des photos de la mobilisation dans l'Hexagone. "Ils sont très émus et très content qu'on ne les oublie pas", explique-t-elle. Jusqu'à présent, son mari Franck stockait les cartons dans la salle de restaurant de son hôtel. Ce n'est désormais plus possible. Aujourd'hui, le couple est contraint de refuser des colis faute de place. "Cela fait toujours mal au cœur de refuser des sacs, mais on veut absolument que ce que l'on a déjà collecté puisse partir", justifie le compagnon d'Anastasia.