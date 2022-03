Ukraine : face au risque, les préfets français lancent des vérifications d'abris anti-nucléaires

Pour parer tout danger, notamment nucléaire dans un contexte de guerre en Ukraine, les préfets tiennent à s’assurer que les dispositifs de gestion de crise sont bien rodés. C'est en ce sens qu'un certain nombre de procédures sont vérifiées ces jours-ci par les zones de défense chargées d’anticiper et de gérer les crises de quelque nature qu'elle soit (terroriste, industrielle, environnementale, bactériologique...).

Selon nos informations, le préfet de police Didier Lallement, qui est aussi préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a notamment demandé l’inventaire et la mise à jour des différentes procédures d’urgence en Ile-de-France. Une demande "banale" et aucun cas synonyme de danger imminent, assure une source à LCI, insistant sur le fait que ce type de vérifications a lieu régulièrement parallèlement à des exercices quasi quotidien. Objectif : que tout soit prêt si une crise survient.