Pas-de-Calais : un couple accueille chez lui 12 réfugiés ukrainiens

Il y a quatre semaines, Yolaine Ranson, bénévole et membre de l'association "Les enfants de Tchernobyl" est partie elle-même jusqu'en Pologne pour aller chercher ses protégés. "On ne sait pas jusqu'à quand ce conflit va durer et jusqu'où ça va aller. Il faut être fier de l'image qu'on donne et se dire que c'est bien ce que l'on a fait. On a sauvé 12 personnes", dit-elle.

Dans le village, la solidarité s'est organisée pour aider ce couple et sa nouvelle famille. Une cagnotte a été créée pour les aider à subvenir aux besoins de leurs pensionnaires.