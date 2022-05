Non, cette vidéo ne représente pas une scène de pénurie d’huile de tournesol en France

Sur ces images, partagées par exemple par un compte Twitter, on observe des consommateurs se battant pour des bouteilles d'huile de tournesol, dont l'Ukraine était le premier exportateur mondial. Or, ces comptes sous-entendent qu'il y a donc pénurie d'huile dans les supermarchés français. L’un d’eux mentionne : "Bataille pour de l’huile de tournesol en France. On attend l’apocalypse alimentaire à l’automne en Europe". Ou encore : "Non, ce n’est pas en Russie… c’est en France. Les sanctions fonctionnent". Si ces images sont authentiques, elles sont totalement sorties de leur contexte. Car la scène ne s’est pas déroulée en 2022 mais il y a plus de sept ans. Nous sommes remontés à sa source.