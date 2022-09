Ukraine : sur le terrain, où en est la contre-offensive de Kiev ?

Outre la contre-offensive dans cette zone, l'Ukraine a aussi revendiqué jeudi une série de succès dans d'autres régions, affirmant avoir repris des territoires et de nombreuses localités. Dans le Sud, elle dit avoir percé "profondément", jusqu'à "plusieurs dizaines de kilomètres", les lignes russes et "libéré plusieurs localités", selon Oleksiï Gromov, un haut responsable de l'état-major ukrainien. Dans cette même zone, une contre-offensive a été lancée il y a une dizaine de jours dans la région de Kherson. Dans le Donbass, bassin minier de l'Est où les combats les plus violents de la guerre s'étaient déroulés ces derniers mois, Kiev assure que ses troupes ont avancé de deux à trois kilomètres près de Kramatorsk et de Sloviansk et repris le village d'Ozerné. Sur la carte ci-dessous, les petites poches de jaune clair montrent cette progression potentielle.