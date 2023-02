VIDÉO - Le "meilleur chef au monde" Guy Savoy perd sa 3e étoile au Michelin

Coup de tonnerre dans le milieu de la gastronomie. Lundi soir, le guide Michelin a annoncé retirer leur troisième étoile aux tables de Guy Savoy, l'un des chefs les plus réputés au monde, et du Rochelais Christopher Coutanceau. Interrogé par l'AFP, le directeur du Michelin, Gwendal Poullennec, s'est refusé à révéler les raisons de la rétrogradation, que le guide ne communique qu'aux chefs. "Ce sont des restaurants exceptionnels, donc vous vous doutez bien que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, étayées par de nombreuses visites de nos inspectrices et inspecteurs tout au long de l'année", a-t-il expliqué.

Trois restaurants perdent en outre leur deuxième étoile : la table de l'Alpaga à Megève, Jean-Luc Tartarin au Havre et le Restaurant Michel Sarran à Toulouse. Du côté des premières étoiles, le bilan est plus lourd, avec 20 tables qui sont rétrogradées.