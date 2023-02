VIDÉO - Elle a sauvé une jument des flammes : la gendarme récompensée pour son héroïsme

Le 12 juillet 2022, alors que les incendies se déclarent dans le secteur de Guillos (Gironde), les flammes s'approchent dangereusement d'une maison. Pas une hésitation, l'adjudante-cheffe Élodie secourt la jument de Mariline, stressée par la fumée. "On avait très peu de temps parce que les pompiers nous avaient dit qu'on devait évacuer au plus vite. On nous avait donné un délai de huit minutes avant que les flammes ne lèchent l'arrière des maisons. C’est toujours beaucoup de souvenirs qui reviennent", confie-t-elle. C'est dans un pré qu'ont lieu les retrouvailles entre la gendarme cavalière et l'animal. "C’est un bonheur d’avoir participé au sauvetage de chevaux", témoigne Élodie.