VIDÉO - Guyane : dans les coulisses du stage militaire parmi les plus durs au monde

Deux mois d'exercices intenses, deux mois d'aboiements des instructeurs, deux mois d'enfer. Ils sont pourtant tous volontaires. Au cœur de la Selva, le nom portugais de l'Amazonie, les soldats sont coupés du monde pendant plusieurs semaines et espèrent tous obtenir le prestigieux "brevet Jaguar". "La souffrance et la douleur que vous ressentez aujourd'hui, c'est votre force de demain", assène l'adjudant-chef Julio, instructeur de techniques commandos au centre d'entraînement en forêt équatoriale, à ses stagiaires tous plus déterminés les uns que les autres.

Le stage militaire est organisé par la Légion étrangère, il figure parmi les plus difficiles au monde. Et, au fil des jours, les points de suture s'accumulent sur les visages et les corps des soldats qui viennent d'un peu partout dans le monde. De 42 hommes en début de stage, trois semaines plus tard, ils n'étaient plus que 36 à tenter de résister encore et encore.