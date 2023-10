Halloween au camping : frissons des vacances

Ses piscines sont chauffées pour pouvoir se baigner au début de l’automne, mais l’établissement mise d’abord sur les concours de citrouilles et de déguisements, des frissons quotidiens et des steaks saignants, une formule secrète qui lui permet de faire le plein, alors que ses concurrents sont tous presque déjà fermés. Aujourd’hui, le succès est tel, que le premier samedi des vacances de Toussaint, est la plus grosse journée d'arrivée de l’année.