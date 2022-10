Halloween, Toussaint, fête des morts : c'est quoi la différence ?

Halloween trouve ses racines dans l'antiquité, il y a de 2500 ans. Célébrée par les Celtes, la fête de Samain marquait le passage de l'ancienne à la nouvelle année. Elle constituait aussi l'occasion d'honorer l'esprit des défunts qui, selon la tradition, rejoignaient alors leurs familles. De grands feux de camp, rituels et buffets étaient organisés dans la nuit, au sixième jour de la lune de début novembre (ce qui correspond dans notre calendrier actuel à la nuit du 31 octobre au 1er novembre). "Les Celtes pensaient que, lors de la nuit du 31 octobre, la frontière était très fine entre le monde des vivants et des morts. Ils croyaient qu’ils devaient se déguiser, porter un masque, pour tromper les démons", développe Cynthia Simonet, guide touristique dans le comté de Meath (Irlande), dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

On retrouve les traces de cette fête païenne à l’époque moderne en Irlande. Ayant toujours lieu le 31 octobre, elle est alors devenue "All Hallow's Eve", littéralement "la veille de tous les saints". Mais c'est au XIXe siècle qu'Halloween a progressivement pris la forme qu'on lui connaît, lors de la migration massive des Irlandais - avec la crise de la pomme de terre - vers les États-Unis. "Les citrouilles étaient à la base des navets. Les Irlandais les creusaient. Mais quand ils ont émigré aux États-Unis. Les Américains ont préféré des citrouilles, plus faciles à creuser", indique Graine O’Callaghan, enseignante à la St Mary’s primary school de Dublin.

Outre Atlantique, la fête se transforme lentement en la quête familiale aux friandises. Les enfants sortent dans la rue pour chanter et délivrer leurs meilleurs vœux. "La venue des enfants avait quelque chose de magique : si on ne leur donnait rien ou si on refusait de leur ouvrir la porte, on s’attirait une mauvaise année. C’est ce qui est devenu dans les années 1930 le 'trick or treat' américain", explique l'historienne Nadine Cretin, dans les colonnes de Géo.fr.

Dans les années qui suivent, cette tradition transformée fait le chemin inverse et s'invite en Europe, et en France.