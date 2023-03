VIDÉO - "Je vais revoir mes copains" : déscolarisé depuis trois mois pour fuir son harceleur, Maël va retourner à l'école

Père et fils sont soulagés. Maël va pouvoir retrouver sa classe de CM2. L'enfant de 10 ans n'allait plus à l'école depuis trois mois pour fuir le harcèlement que lui faisait subir un de ses camarades. "Je ressens de la joie, de la reconnaissance, je suis content, je vais revoir mes copains, je ne vais plus parler de lui, je ne veux plus parler de lui, ça soulage", confie l'enfant au micro de TF1.

C'est le recteur de l'académie qui a annoncé la bonne nouvelle à son père. La famille du harceleur de Maël a accepté de le changer d'école. "Je suis fatigué, exténué, mais c'est la victoire, c'est un combat d'un an, il a fallu 6-8 mois pour faire reconnaitre le harcèlement", témoigne le père de l'enfant.

L'inspectrice de l'académie a finalement reconnu ce harcèlement qui aurait débuté en décembre 2021 dans un courrier adressé aux parents. Les parents d'une autre famille nous a confiés les mêmes agissements sur leur fils de la part du même élève harceleur.