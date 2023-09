VIDÉO - Harcèlement scolaire : la mère de Lindsay raconte son "combat" dans une interview poignante sur TF1

Car près de quatre mois après le terrible geste de l'adolescente, la douleur est toujours bien présente pour ses proches, et notamment sa mère. "Mes journées se ressemblent. Depuis le 12 mai, je n'ai plus de vie. Depuis le 12 mai, c'est : je me lève, je vais me laver, je prends mon café et je pars au cimetière", raconte-t-elle, très émue, avant de poursuivre : "Il y a des jours où je veux avancer, il y a des jours où je ne veux plus. C'est un combat tous les jours pour moi, c'est très dur".

Mais malgré la douleur, Betty Gervois a décidé d'avancer et de se battre. "La seule chose qui me donne envie d'avancer, c'est le combat. Le combat pour ma fille et pour mes garçons, parce que j'ai mes garçons aussi qui sont là. Et puis, je me dis qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont dans cette souffrance, dans le silence aussi et aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Qu'on est là".