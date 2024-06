À quelques jours du 80ᵉ anniversaire du Débarquement, un ancien vétéran de l'US Air Force, Harold Terens, a tenu à revenir en France. Âgé de 100 ans, il participera bien sûr aux commémorations, mais il a aussi décidé de se marier en Normandie, près d'Utah Beach. Le JT de TF1 l'a rencontré à Paris en pré-lune de miel, aux côtés de sa fiancée de 96 ans.

Il n'est jamais trop tard pour réaliser son rêve. À 100 ans, celui d'Harold Terens, ancien vétéran de l'US Air Force, était de se marier en France, précisément près d'Utah Beach, là où il a débarqué le 6 juin 1944. Mais avant cela, quoi de mieux qu'une lune de miel à Paris, si bien nommée la ville de l'amour, avec sa chère et tendre, Jeanne, 96 ans. Ces deux Américains se sont rencontrés il y a trois ans et dans une semaine, ce sera le grand jour. "Nous y voilà. L'amour, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes. C'est aussi pour des gamins comme Jeanne et moi", lâche Harold dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Et en plus, il embrasse bien", précise sa future épouse, avec un brin de malice.

Je vais inviter les 9836 jeunes gens qui reposent sous les croix à venir spirituellement à mon mariage. Harold Terens, ancien vétéran de l'US Air Force

Le mariage aura lieu en Normandie deux jours après la commémoration du Débarquement. Une date importante pour ce vétéran. Il y a 80 ans, Harold survolait les plages normandes en tant qu'opérateur radio dans un avion de l'armée américaine. Décoré de la Légion d'honneur il y a cinq ans par Emmanuel Macron, cette année, c'est en futur époux qu'il assistera aux cérémonies, sans pour autant oublier ses anciens camarades. "Je vais inviter les 9836 jeunes gens qui reposent sous les croix à venir spirituellement à mon mariage", dit-il.

Pour célébrer leur lune de miel, ils ont choisi une célèbre brasserie parisienne, le Café de Flore, pour un déjeuner avec leurs enfants. "C'est l'un de mes endroits préférés au monde et je suis avec les gens que je préfère au monde", affirme le vieil homme, plus amoureux que jamais. Et à voir leurs messes basses et leurs petits bisous, les futurs mariés ressemblaient plutôt à deux adolescents.

Sans compter qu'avec sa tenue de vétéran et sa Légion d'honneur accrochée fièrement à sa veste, Harold ne passait décidément pas inaperçu. À tel point que la table d'à côté décidait de leur offrir une bouteille de champagne. "C'est juste un moment d'émotion parce que c'est un vétéran de 100 ans et ça n'existe pratiquement plus", raconte l'heureux bienfaiteur.

Mais quel est le secret de leur longévité ? "Il faut apprendre à réduire son stress. Il faut se dire : 'Et alors ?'", lance Harold en guise de conclusion à une table hilare.