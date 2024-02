Hausse des frais médicaux : consultation, médicaments... quelle somme allez-vous payer en plus ?

Depuis dimanche, une visite chez le médecin coûte un peu plus cher, puisque le reste à charge passe à deux euros. La franchise sur les boîtes de médicaments augmentera bientôt, elle aussi.

Face à la dégradation des comptes de la Sécurité sociale, le gouvernement avait annoncé en janvier son intention de faire payer un peu plus les assurés sociaux sur leur consommation de soins, en augmentant la part non remboursée. Est notamment doublée, à 2 euros, la "participation forfaitaire" sur les consultations et actes médicaux (à l'exception de ceux réalisés lors d'une hospitalisation) ainsi que sur les examens et analyses de biologie médicale. Cette mesure est entrée en vigueur dès dimanche, selon un décret publié samedi au J.O.

Concrètement, le reste à charge pour les patients va passer de deux à quatre euros. Pour une consultation chez un médecin généraliste, un patient se verra désormais rembourser 16 euros par la Sécurité sociale contre 17 la semaine dernière. A noter que les différentes hausses ne sont pas remboursables par les mutuelles.

A partir du 31 mars prochain, c'est la franchise des boîtes de médicaments qui va augmenter. Elle sera de 1 euro contre 50 centimes aujourd'hui ; une mesure qui vise à responsabiliser les patients. Les mineurs, les femmes enceintes et les personnes aux revenus très modestes ne sont pas concernés par ces différentes hausses.

La Sécurité sociale devrait ainsi économiser 800 millions d'euros.