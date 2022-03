Carburants : mélanger essence et éthanol pour économiser, un cocktail risqué ?

L’occasion aussi de rappeler que pour les véhicules diesel, il est strictement interdit d’utiliser du fioul domestique, en plus du gazole. "Ça fonctionnait sur les anciennes voitures. Aujourd’hui, sur un modèle récent, vous ferez un plein, mais pas plus. Mais surtout, c’est totalement illégal", prévient le responsable d’atelier. En plus d’une amende de plusieurs centaines d’euros, les fraudeurs risquent la confiscation de leur véhicule et jusqu'à trois ans d'emprisonnement.