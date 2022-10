Hausse des salaires : la contestation peut-elle s'étendre ?

Faut-il s'attendre à un mouvement d'ampleur et durable ? Le climat social est malgré tout suivi de très près au sommet de l’État. Une source gouvernementale s'inquiète d'un mouvement style Gilets Jaunes, car la méfiance pourrait se transformer brutalement en colère. C'est justement de cette colère que La France Insoumise veut se saisir en organisant une marche contre la vie chère et contre la réforme des retraites le 16 octobre 2022. Les syndicats et les partis politiques se mobiliseront séparément. Ce qui rassure le gouvernement.