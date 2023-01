Théâtres, communes, hôpitaux : face à des factures d'électricité exorbitantes, ils en appellent à l'État

Le théâtre de Valenciennes (Nord) est l’un des plus beaux entre Paris et Bruxelles. Beau, mais gourmand en énergie. À cause des nombreux projecteurs et du chauffage, sa facture d’énergie a été multipliée par quatre. Elle atteint désormais les 200.000 euros, soit le tiers du budget consacré à la programmation. "On n’aura pas de spectacle de septembre à décembre 2023 et, comme les programmations se préparent presque un an et demi à l’avance, on ne peut pas s’engager pour accompagner des artistes pour qu’ils répètent, pour qu’ils créent", déclare Romaric Daurier, directeur du Phénix.