Explosion d’un camion-citerne en Haute-Savoie : comment le transport de matières dangereuses est-il encadré ?

Les conducteurs, eux, doivent avoir un certificat délivré par un organisme reconnu et suivre une remise à niveau tous les cinq ans. Concernant les camions, ils sont soumis aux mêmes règles de circulation que les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Ils n’ont pas le droit de rouler entre 22h le samedi et 22h le dimanche. Des villes vont plus loin et leur interdisent l’accès dans certains tunnels ou quartiers. Une mesure de précaution, car ces produits peuvent provoquer des incendies compliqués à combattre.