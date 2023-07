VIDÉO - Hautes-Alpes : l’extension d'un téléphérique sème la discorde

Dans l'Oisans, à la frontière entre Isère et Hautes-Alpes, se profile la construction d'un troisième tronçon de téléphérique et c'est peu dire qu'elle se révèle controversée. À La Grave (Hautes-Alpes), village dominé par le majestueux sommet de la Meije (3 984 m), s'avère le point de départ d’un des plus hauts téléphériques de France.

Il s'agit de l'un des rares glaciers des Alpes du Sud. Une étendue quasi vierge dont le sommet n'est accessible, aujourd'hui, qu'à pied ou à ski. Demain, une télécabine de 35 places permettra à tous d'atteindre les 3600 mètres d'altitude, offrant une vue sur tout le massif des Écrins. Soit un projet de 14 millions d'euros. "On va pouvoir monter les enfants, les familles, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées", déclare dans le sujet en tête d'article Fabrice Bouttet, directeur général de Sata group derrière cette initiative.

Autre argument de l'exploitant : la disparition d'un téléski polluant et partiellement obsolète. À cause du réchauffement climatique, le glacier de la Girose s'est réduit. Et, une partie de son téléski est située à 30 mètres du sol, le rendant évidemment hors d'usage...