VIDÉO - Hérault : à Pézenas, des vacances sous le signe de la tradition

Des vacances sous le signe de la tradition. Au coin des ruelles pavées, on croirait que le temps s'est arrêté. Les touristes font parfois de curieuses rencontres. Pézenas, une ville qui respire le théâtre. C'est ici qu'un certain Molière a débuté sa carrière. Son héritage est partout. Découvrir le village, c'est un peu marcher dans les pas du plus célèbre dramaturge français.