La France compte 35.000 communes et 36.000 dépôts sauvages. Statistiquement, il devrait en avoir un, près de chez vous. Dans l'Hérault, plusieurs municipalités misent sur une nouvelle technologie, des caméras très sophistiquées.

Il est impossible d’y échapper. Dans de nombreux coins de rue, près des poubelles, des encombrants, jetés à même le sol. "Il y en a partout dans toute la ville", peste une habitante de Sète dans l'Hérault. C'est l'une des villes les plus concernées par les dépôts sauvages : 18 kilos jetés dans les rues, par an et par habitant, soit trois kilos de plus que la moyenne nationale. "Je suis triste pour ma ville, ça donne une mauvaise image de Sète", déplore une passante.

De 300 à 14.000 euros d'amende

On retrouve sur les trottoirs, de l'électroménager, du mobilier ou une bouteille de gaz. "C'est très dangereux, c'est pire que de l'incivilité, c'est épouvantable", confie un habitant dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Pour mettre fin à ces comportements, la mairie a investi dans des caméras dotées de deux objectifs. Grâce à l'intelligence artificielle, la caméra de droite détecte le moindre mouvement, et donc repère les dépôts sauvages, pendant que l’autre enregistre la plaque d’immatriculation de l’individu.

Le coût de l’investissement est de 100.000 euros pour une dizaine de caméras. "On a repéré 40 points noirs sur la ville et les caméras que nous installons vont être déployés au fur et à mesure. Le but, c'est de prendre les gens en flagrant délit et de la dissuasion", explique Laurence Magne, responsable (SE) Propreté Urbaine de la commune de Sète. D’autres communes l’ont déjà expérimenté. C’est le cas à Boujan-sur-Libron (Hérault), 3000 habitants. En un mois, seulement, on recense 50 verbalisations. Le maire (SE) Gérard Abella, et ses agents de police reçoivent directement les vidéos. Les amendes peuvent être lourdes de 300 à 14.000 euros si les objets abandonnés présentent un risque toxique. Résultats immédiats : à Boujan-sur-Libron, le nombre de dépôts sauvages a diminué de 80 %. Au total 70 communes se sont équipées de ces caméras intelligentes.