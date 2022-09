Hiver doux ou rigoureux : quelles conséquences sur notre consommation ?

Quelle incidence la météo a-t-elle sur la consommation de gaz ou d'électricité des Français ? Au cours d’un hiver classique comme celui de 2022, la consommation peut atteindre 75 000 mégawatts, contre 100 000 pour un hiver très rude comme en 2012 par exemple. C’est 30% de plus. En France, on observe deux pics de consommation par jour, entre huit et onze heures le matin et 18 à 21 heures le soir.