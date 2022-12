Haute-Savoie : la station des Gets interdit le tabac sur les pistes, une première

Après les plages, les pistes de ski. Cette année, la saison des sports d’hiver débutera le samedi 17 décembre prochain dans la plupart des domaines skiables de l’Hexagone. En Haute-Savoie, la station de ski des Gets a décidé, quant à elle, de bannir la cigarette, une première en France et même en Europe, rapporte France 3 Haute-Savoie. L’arrêté municipal prendra effet à compter de ce samedi et jusqu’à la fin de la saison.