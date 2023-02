VIDÉO - Dans les Pyrénées-Orientales, déjà des restrictions d'eau à cause de la sécheresse

Même topo dans les parcs municipaux. Selon le maire, il ne sera plus possible, pour le moment, de faire des plantations d'arbres notamment, faute de moyen pour les arroser.

Ces restrictions interviennent 4 mois plus tôt que l'an passé. "Il y a plus de restriction en ce février 2023 que durant l'été dernier. Si on ne prend pas ces mesures et s'il ne pleut pas, ça veut dire que cet été on n'a pas d'eau pour les touristes, pour les agriculteurs, on n'a pas d'eau pour les piscines. On n'a que de l'eau pour consommer", nous explique l'édile.

Une situation d'urgence dans un contexte où le niveau des nappes phréatiques est au plus bas. Ces mesures devraient s'appliquer au moins jusqu'au 30 avril.