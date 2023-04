VIDÉO - "Pas normal" : à l'hôpital public, patients et visiteurs confrontés à la privatisation des parkings

La grogne se diffuse également sur les réseaux sociaux où, il y a quelques semaines, certains usagers partageaient la photo de leur coûteux ticket : jusqu'à 21 euros les deux heures. Depuis, les tarifs les plus prohibitifs ont été suspendus par la direction de l'hôpital de Nancy. "On voit qu'il y a trente minutes de gratuit pour les visiteurs, mais pour les patients qui viennent beaucoup plus longtemps, c'est vraiment démesuré. On ne vient pas à l'hôpital pour le plaisir", lance un usager furieux. Quand une retraitée ajoute : "On n'a pas le choix, il faut bien se garer. Quand quelqu'un ne peut pas marcher, on est obligé de rentrer et là, je trouve que c'est très exagéré", se lamente-t-elle.