Ces signalements restent sans réponse. Or, les médecins et infirmiers s'occupent de la surveillance des patients dans les hôpitaux psychiatriques. Des établissements qui ne sont pas des prisons, comme le rappelle Anne-Hélène Moncany, responsable du pôle psychiatrie et conduite addictive en milieu pénitentiaire à l'hôpital Gérard Marchant à Toulouse. "C'est un lieu de soins et encore une fois sécurité des soins, sécurité des patients, sécurité des gens autour, ça ne veut pas forcément dire enfermement absolu, permanent", explique-t-elle.