VIDÉO - L'horodateur a 50 ans : rencontre à Besançon avec son inventeur

On n'imagine plus les centres-villes sans eux : les horodateurs. "Quand on marche dans la rue, on ne le voit pas, on n'y fait plus attention", s'amuse un homme face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article. Nos journalistes se sont donc penchés sur cet objet qui a colonisé les villes de France, et fête ses 50 ans.

Au début des années 70, la voiture est reine, les métropoles frôlent l'embolie. Alors, parcmètres et horodateurs doivent dissuader les automobilistes. "Les horodateurs sont tout simplement des parcmètres collectifs ou des distributeurs de tickets de stationnement", entend-on, à cette époque, à la télévision. Ils sont alors plus pratiques mais pas plus populaires que les parcmètres.