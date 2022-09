Hors-la-loi de la route : ils conduisent sans permis

En 2021, plus de 120 000 défauts de permis ont été constatés en France. La conduite sans permis est punie d’un an de prison et 15 000 euros d’amendes, le double en cas de récidive. Pourtant, la sanction n’est pas dissuasive. Cela fait presque deux ans qu’Abdel vit comme un fugitif. Chef d'entreprise dans l’événementiel, il passe au minimum six heures par jour au volant. Abdel a renoncé à l’achat d’une voiture sans permis, incompatible avec son activité professionnelle. Il dit ne pas avoir trouvé d’autres solutions. Son permis a été annulé suite à une série de petites infractions, notamment des excès de vitesse inférieurs à 10 km/h.