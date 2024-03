Hôtellerie, bricolage... chez les apprentis, mini prix et maxi service

Dans certains domaines, faire appel à des apprentis en train de se former à leur futur métier peut se révéler très avantageux. Cela est notamment possible pour des réparations électriques à tarifs défiant toute concurrence, mais aussi dans l'hôtellerie-restauration.

Pour vous faire plaisir en payant moins cher, avez-vous déjà pensé à faire appel à un apprenti ? Si cette alternative n'est pas encore connue de tous, elle se répand dans de plus en plus de secteurs et fait des heureux notamment dans la gastronomie, l'hôtellerie ou le bricolage.

C'est le cas de Carla et Adrien qui ont réservé un séjour dans un hôtel-école, tenu par les élèves du Lycée Hôtelier Savoie Léman. "Je trouve que l'accueil est différent, ils sont vraiment aux petits soins", confie dans le reportage en tête de cet article cette dernière. "Tout le monde s'y retrouve", se réjouit aussi son conjoint, alors que le tarif, imbattable à ce niveau de service, pour une chambre est de 88 euros. Accueil des clients, ménage, préparation des petits-déjeuners... dans cet établissement de 30 chambres, ce sont les élèves gèrent tout. Pour éviter de faire concurrence aux professionnels, il n'a pas le droit à la publicité et est fermé pendant les vacances scolaires.

À Nancy (Meurthe-et-Moselle), ce sont des étudiants en gestion électrique qui peuvent permettre des économies grâce à des ateliers de réparation auxquels prennent part les clients et qui le leur coute rien si l'appareil n'est pas réparable. En cas de réparation réussie, les clients font en moyenne un don de dix euros. Si réparer un robot de cuisine ou un aspirateur prend ici plus de temps que chez les professionnels, chez ces derniers cela peut coûter jusqu'à 100 euros.