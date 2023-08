VIDÉO - Hôtellerie : en immersion avec des inspectrices qui opèrent incognito pour attribuer les étoiles

D'autres critères sont pris en compte : s'il y a ou non un interrupteur central près du lit, la qualité du prix, du téléphone... "Il y a quelques autres équipements qui sont obligatoires, comme le porte-bagages" ou encore le "coffre-fort", comme le détaille Marika.

Certains critères facultatifs peuvent par ailleurs rattraper la manque de certains points obligatoires. Dans l'établissement contrôlé par Marika et Patricia, il n'y a pas de climatisation mais la grande taille des chambres, la présence de plateaux de courtoisie ou encore la qualité du petit-déjeuner servent de compensation. "On s'attarde sur des critères pour que le classement puisse être homogène sur l'ensemble des établissements français mais un client peut ne pas comprendre certaines choses", explique l'inspectrice.

Pour Mathieu Kergourlay, gérant du château hôtel contrôlé, obtenir une quatrième étoile lui permettra d'augmenter les prix des chambres jusqu'à 25%. "Il y a quelque milliers d'euros qui ont été investis, donc on est obligés, en tant qu'entreprise, d'amortir ces investissements. Ça peut rassurer les clients de savoir qu'on a été contrôlés, que si on a nos 4 étoiles, on les a méritées", explique-t-il. En moyenne, une nuit dans un 3 étoiles vaut 74 euros. Il faut compter 114 euros pour un 4 étoiles et 272 euros pour un 5 étoiles.