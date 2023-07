VIDÉO - "Il est où Lucky ?" : la campagne choc de la Fondation Bardot contre l'abandon des animaux durant l'été

Visible sur YouTube et les réseaux sociaux, la vidéo en question (voir ci-dessous), qui dure moins d'une minute, met en scène des vacanciers partis se reposer à la campagne, en abandonnant leur chien "sans scrupule". Deux couples d'amis, autour d'un verre, trinquent à leurs vacances. "Il est où Lucky ?", demande l'un deux. Embarrassés par cette question, les propriétaires du canidé se regardent, baissent les yeux, sans dire le moindre mot. Dans le plan qui suit, on découvre un chien prostré, dos au mur, seul dans une pièce vide. Ses yeux tristes et larmoyants attestent de sa détresse. Il a été abandonné.