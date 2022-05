Il est venu le temps des communions

C'est le temps des ultimes préparatifs et derniers conseils avant le grand moment. Après deux ans de catéchisme, des enfants d'une dizaine d'années s'apprêtent à vivre un moment solennel, toujours un peu intimidant : "c'est un moment que j'attends beaucoup parce qu'au moins il y aura toute ma famille qui va me voir", "il suffisait de voir un peu le stress hier et avant la célébration, on devine qu'on est un peu surexcité et que c'est un grand moment".