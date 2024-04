"Il faut que les parents réagissent" : à Givors, le maire et les habitants consternés face aux violences urbaines

À Givors, au sud de Lyon, plusieurs voitures de police ont été incendiées par des mineurs. Quelques heures plus tôt, cinq jeunes de douze à seize ans, avaient été arrêtés suite à une agression. Des habitants confient leur désarroi face à une violence qui se banalise.

C’est le bruit assourdissant des tirs de mortiers, puis les flammes qui ont alerté les riverains. Il était 22h15 samedi soir, lorsqu'une trentaine de jeunes a mis le feu à deux véhicules de la police municipale, stationnés sur un parking de la mairie de Givors (Rhône), où vit le gardien et sa famille. "Ca aurait pu être très grave, rien que d'y penser, ça me met dans un état pas possible, c'est pas possible qu'on puisse laisser passer ça, que derrière il n'y ait pas des réponses policières et juridiques", réagit dans le reportage en tête de cet article Mohamed Boudjellaba, le maire de la commune.

C’était une soirée d'échauffourée, après l’interpellation de cinq mineurs âgés de douze à seize ans soupçonnés d’avoir agressé un autre adolescent de quatorze ans. "Il faut savoir que quand il y a une cette interpellation il y a eu une foule assez invective à l'égard de nos collègues donc on pense qu'il y a une corrélation puisque quelques heures après on a ces violences urbaines" souligne quant à lui Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance police nationale.

Dans cette ville de 20.000 habitants, certains ne cachent pas leur désarroi face à une violence qui se banalise et dont les auteurs sont de plus en plus jeunes. "Depuis une semaine, il y a déjà eu des véhicules brûlés. Le maire a lancé un appel l’autre jour aux habitants et aux adultes notamment, pour réagir. Ce que je crois, c’est qu’il faut que les parents réagissent", confie l’un d’entre eux.

Des renforts de police ont été mis en place dans la ville jusqu’à nouvel ordre.