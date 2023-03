VIDÉO - "Il faut un service minimum !" : des riverains excédés par la grève des éboueurs

Des montagnes de déchets, voilà à quoi ressemblent certaines rues de Paris, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Plus de 4.500 tonnes d’ordures ménagères jonchent aujourd’hui les trottoirs. Depuis lundi, les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites, et plus aucune poubelle n’est collectée dans la moitié des arrondissements de la capitale.