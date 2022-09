VIDÉO – Il sauve un chien qui sauve un colibri, qui devient leur meilleur ami

Pour Ed Gernon, un américain de Californie, il s’agit d’un "miracle". Alors qu’il se promenait dans les rues de sa ville l’an dernier, il a secouru un chien errant, Rex, qui se montrait agressif envers les autres animaux. Ce qui n’a pas empêché le chien croisé berger allemand de venir lui-même au secours d’un minuscule colibri blessé quelques temps plus tard.

"Il s’est soudain arrêté et n’a plus bougé"

"Rex était dangereux", témoigne Ed Gernon, qui n’en revenait pas de cette soudaine attitude. "Il se battait contre les autres chiens et tuait les chats", a-t-il confié pour la chaîne CBS Los Angeles dans un reportage du 26 avril. Pourtant, lorsqu’il a aperçu ce petit oiseau, "il s’est soudain arrêté et n’a plus bougé", poursuit son maître. Le colibri était à terre, couvert de fourmis. "Pour moi, il était mort."