VIDÉO - Un camion pour apprendre à surfer : le succès des formations nomades pour s'initier à Internet

Léanne, 20 ans, est la première élève du jour. Elle va faire une demande de carte grise. Pour réussir à maîtriser toutes ces procédures numériques, David est là pour rassurer. Guy, lui, suit ces ateliers informatiques depuis un an pour gagner en autonomie. Ce type de formation se généralise de plus en plus. Dans l'Hexagone, près de 4000 conseillers numériques ont été recrutés.