Illuminations de Noël, les habitants ont voté...

Elles patientent sagement dans un entrepôt du Trévoux (Finistère) depuis Noël dernier. Mais ces décorations de Noël vont-elles être installées cette année ? La réponse doit venir des urnes. Pour l’occasion, la médiathèque est transformée en bureau de vote. Entre les BD et les romans, les habitants sont invités à se prononcer : "Oui" ou "Non" aux décorations de Noël. Les avis semblent mitigés. Ces décorations représentent une enveloppe de près de 1 000 euros, installation et consommation comprises. Mais en prévision de la hausse des prochaines factures d’électricité, la mairie traque déjà toutes les économies.