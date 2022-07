Ils profitent de la plage le matin

Le bonheur sur une plage de Nice appartient à ceux qui se lèvent tôt. Chris vient tous les jours à 7h30. "Je fais quelques mouvements d'aquagym. Et puis je discute avec les copines et les copains", lance-t-elle. Les touristes, eux aussi, sont au rendez-vous. "C'est vraiment beaucoup plus agréable. Sinon, à Nice, il fait tellement chaud la journée", confie une touriste. A noter que la fraîcheur est toute relative, il fait déjà 29 degrés ce vendredi matin et presque la même température dans l'eau à 28 degrés. Idéale pour barboter, nager ou même pédaler, la mer est d'huile le matin.