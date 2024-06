En 2023, 1,5 million de produits alimentaires contrefaits ont été saisis, soit quatre fois plus sur un an. Le phénomène est en train d’exploser.

Des noms et des logos trompeurs. Chewing-gum, eau minérale, ketchup ou produit laitier, ces articles alimentaires ressemblent à des grandes marques mais ce sont, en fait, des contrefaçons. Le phénomène s’amplifie ces dernières années. Rien qu'en 2023, les douanes françaises ont saisi 1,15 million de produits alimentaires contrefaits, quatre fois plus que l’année précédente.

En juillet 2023, une saisie record a été effectuée à la Réunion. En effet, plus de 640 000 bouteilles de concentrés et de poudres aromatisées imitant des marques de soda ont été découvertes. "La tendance pour les contrefaçons de produits alimentaires est à la hausse, ils proviennent pour la plupart des pays d'Asie", nous explique Yann Ambach, chef du bureau politique tarifiaire et commerciale à la Direction générale des douanes.

Ces aliments contrefaits n’offrent aucune garantie sur leurs ingrédients et leurs normes sanitaires, un danger potentiel pour la santé. "Il est évident que si le contrefacteur veut tromper le consommateur avec un emballage qui est ressemblant, de la manière, il peut tromper le consommateur avec ce qu'il y a à l'intérieur", analyse Delphine Sarfati-Sobreira, directrice générale de l'Unifab (Union des fabricants).

Il n’y a aucun risque de trouver ces contrefaçons dans votre supermarché. Elles sont généralement revendues sur des sites Internet confidentiels, parfois par des vendeurs à la sauvette ou dans quelques rares magasins de déstockage. "Si le prix est divisé par trois par rapport au prix du produit habituel sur le marché, si la qualité du produit semble altérer, si les étiquettes sont rédigées avec des fautes d'orthographe, potentiellement, le produit qui est vendu est un produit frauduleux", prévient Me Emma Leoty, avocate spécialisée en droit de la consommation.

En cas de doute sur l’authenticité du produit, les clients ne doivent surtout pas le consommer. Ils peuvent saisir la répression des fraudes en effectuant un signalement sur le site Signal Conso.