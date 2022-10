Immersion au cœur du marché de la débrouille de Marseille

À la sortie du métro, au nord de Marseille, des vendeurs à la sauvette se sont installés sur près d'1,5 km. Ils sont quelques dizaines en semaine et plusieurs centaines le week-end. Chacun joue des coudes pour son morceau de trottoir. Officiellement, ce marché n'existe pas. Il prospère pourtant depuis plus de 15 ans. Des tas d'objets d'occasion récupérés dans les poubelles, mais aussi des étals de fruits et légumes aussi appétissants que sur un marché classique. Des produits d'hygiène et du quotidien neuf et d'autres avec des origines plus incertaines. Ce supermarché clandestin attire des milliers de clients. Avec l'inflation, il est devenu vital pour de plus en plus de monde.