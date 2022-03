Immersion dans le quotidien des fans et des chasseurs de stars

Sa passion, elle la partage avec sa grande sœur de 25 ans, Morgane, comptable. Elles envoient régulièrement des vidéos à Kev via les réseaux sociaux. Elles le voient comme un ami, un grand frère attentionné avec lequel elles ont grandi. Et le jeune-homme se prête même aux jeux quand elles le sollicitent. Leurs parents ne s'étonnent plus de l'attachement immodéré de leurs filles pour Kev. Ils les encouragent même.