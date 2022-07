Immersion : un photographe au cœur du brasier

"Le feu est très virulent. Il nous arrive très vite dessus. Le monstre, le diable... On le compare souvent à des choses terrifiantes. Sur ce feu-là, on peut dire qu'on a été en enfer", témoigne Matthieu Penz, pompier depuis 20 ans. En plus d'éteindre des feux, il enfile sa chasuble de photographe. Sa mission, c'est d'être au bon endroit, capturer les moments les plus forts. Il guette chaque information diffusée sur la fréquence des pompiers.