Immeubles de bureau : comment réduire la facture énergétique ?

Des bureaux vides, une cantine désertée, mais éclairée en pleine nuit... Des images choquantes à l'heure où le prix de l'électricité s'envole. Alors pour améliorer la consommation d'énergie du quartier d'affaires, il y a d'abord les gestes du quotidien. "Au bureau, on éteint nos ordinateurs alors qu'avant, on les laissait en veille. Après la lumière, si on peut ne pas l'allumer, avoir la lumière du jour, voilà", témoigne une dame. "Il n'y a plus personne, les gens sont majoritairement en télétravail", "on éteint tout avant de partir, les écrans, la lumière", ajoutent deux jeunes hommes.